Esiste un modo diverso di vivere la musica. Al Pergolesi Spontini Festival anche quest’anno va in scena la proposta dei “Wine Concert”, dove la musica da camera incontra il paesaggio, il vino e i produttori del territorio. Quattro cantine, quattro formazioni diverse, quattro angoli della Vallesina: i Wine Concert sono un format che il Festival Pergolesi Spontini ha affinato negli anni e che ogni estate conferma come uno degli appuntamenti più amati. Ogni concerto è preceduto da visita della cantina e degustazione, tra le colline, al tramonto. Il 23 luglio ore 18 si comincia a Poggio San Marcello, ospiti di Sartarelli, tra le cantine di riferimento del Verdicchio dei Castelli di Jesi: Claudio Mansutti al clarinetto e Federica Repini al pianoforte eseguono musiche di Schumann, Brahms e Poulenc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Note tra le vigne con i “Wine concert” del Pergolesi Spontini Festival

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