È stata aperta la causa di canonizzazione per la scrittrice norvegese Sigrid Undset, nata nel 1882 e insignita del Nobel per la Letteratura nel 1928. La cerimonia si è svolta con centinaia di persone presenti, in una località considerata importante per la tradizione cristiana nel paese. La celebrazione ha attirato un grande pubblico, che ha seguito l’evento in un contesto che richiama la storia religiosa della Norvegia.

Erano in centinaia a seguire la celebrazione in quella che è considerata la culla del Vangelo in Norvegia. E ad apprendere che per una delle glorie nazionali, la scrittrice Sigrid Undset, nata nel 1882 e premiata con il Nobel per la Letteratura nel 28. È quanto accaduto ieri, 8 luglio, tra le rovine del monastero sull'isola di Selja, dove il vescovo di Oslo Fredrik Hansen ha presieduto la tradizionale liturgia eucaristica in memoria di Santa Sunniva - principessa irlandese del Medioevo venerata in Norvegia - dando anche la notizia del prossimo avvio della causa di beatificazione per la scrittrice. Attenta alla vita dei poveri “Per noi, ella è molto più di una scrittrice e vincitrice del Premio Nobel. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Norvegia, aperta la causa di canonizzazione per la scrittrice Sigrid Unset

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