Non solo Topalovic e Cocchi | da Stante a Spinaccè ci sarà un' Inter in Serie B!
Un altro giocatore dell'Inter è in partenza per la Serie B. Dopo Topalovic e Cocchi, anche Spinaccè si trasferirà in prestito, mentre Stante andrà in un’altra squadra di categoria. Il primo tra i nerazzurri a optare per la Serie B è stato Giacomo De Pieri, destinazione Ascoli Piceno. La squadra interista ha confermato che diversi giovani sono stati inviati in prestito per accumulare esperienza e minutaggio.
Il primo giovane nerazzurro a scegliere la Serie B per crescere ulteriormente è stato Giacomo De Pieri, con direzione Ascoli Piceno. Ma la lista di ragazzi pronti al salto dalla Serie C con l'Under 23 alla B è destinata ad allungarsi profondamente, perché sono molti i ragazzi di Vecchi per cui svariate società della cadetteria hanno chiesto informazioni o, ancora di più, stanno già trattando con convinzione. Tra chi si è fatto notare in prima squadra, chi ha già giocato proprio in B la stagione passata come De Pieri (tra Juve Stabia e Bari) e chi invece ha vissuto tutta l'annata in C con l'Under 23. Topalovic, Cocchi, Kamate, Stante, Di Maggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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