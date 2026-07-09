La Juventus ha richiesto informazioni su Kristensen, oltre a seguire anche Solet. La società bianconera si confronta con la concorrenza di un club italiano di grande calibro per assicurarsi il difensore. Le trattative sono in fase avanzata e fanno parte delle operazioni di mercato per rinforzare la linea difensiva. La Juventus sta valutando le possibilità di acquisizione, mentre le altre società interessate continuano a monitorare la situazione.

di Francesco Spagnolo La Juve non segue solamente Solet. Gli occhi sono puntati anche su Kristensen. Da battere la concorrenza del Milan. I dettagli. Le grandi manovre per ridisegnare la difesa della Juventus sono entrate nel vivo a Milano. Un importante incontro di mercato ha visto protagonisti i vertici della società bianconera e la dirigenza dell’Udinese. Al centro del tavolo, come riportato dal Messaggero Veneto, ci sono i profili di Omar Solet e di Kristensen. Durante il confronto è emerso chiaramente come le caratteristiche dei centrali in forza a Udine si sposino perfettamente con la filosofia tattica di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, esige difensori moderni, capaci non solo di marcare ma anche di avviare l’azione dal basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Non solo Solet, la Juve ha chiesto informazioni su Kristensen. Da battere la concorrenza di una big italiana

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Le loro qualità sono eccellenti e li valuto entrambi molto positivamente. Quello su cui non sono convinto è passare una stagione intera nel ruolo centrale della difesa a tre dell'Inter. I difetti di Akanji si vedono di più lì, mentre Solet ha raramente, se non mai, gio reddit

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