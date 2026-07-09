non solo giornalismo la7 punta sul cinema

La7 continuerà a trasmettere programmi di attualità, ma introdurrà anche una sezione dedicata al cinema. L’editore del canale ha annunciato che questa novità sarà parte del palinsesto nei prossimi mesi. Non sono stati forniti dettagli sui titoli o sulle date di lancio. La decisione arriva dopo che il canale ha confermato la volontà di mantenere il proprio stile senza modifiche sostanziali. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambiamenti di direzione o altri progetti.

La7 che vince non si cambia. Umberto Cairo, editore del canale televisivo, ha presentato ieri alla stampa i programmi del futuro prossimo. Poiché la rete va – secondo la sua opinione – non bene ma benissimo, perché cambiare? Secondo i dati forniti, La7 è stabilmente la terza rete più vista in prima serata dopo Raiuno e Canale 5, con 6,6% di ascolto medio. Fa faville soprattutto tra i laureati e gli “alto spendenti“, in tutto 6 milioni di persone, ma se la cava bene anche nella classe medio-alta: con questi pubblici raggiunge il 30%. Campione di ascolti è diMartedì che raggiunge il 9,1%. In quanto alla raccolta pubblicitaria: "Siamo partiti molto bene, giugno non è stato bellissimo, ma nel secondo semestre andremo alla grandissima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il Disastro del Vajont. Una Giornata Particolare la7 - puntata 14 gennaio 2026

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