Caldo improvviso il medico del San Raffaele | Bevande e docce fredde inutili e controproducenti
Un medico del San Raffaele ha dichiarato che bere bevande fredde e fare docce fredde sono inutili e controproducenti durante il caldo improvviso che ha portato temperature oltre i 35°C in Italia negli ultimi giorni.
L'anomala ondata di caldo che ha sorpreso l'Italia negli ultimi giorni ha fatto salire improvvisamente le temperature con picchi anche superiore ai 35 °C. A Fanpage.it il dottor Federico Furlan, responsabile pronto soccorso IRCCS Ospedale San Raffaele, ha spiegato come proteggerci da questo caldo improvviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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