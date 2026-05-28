Caldo improvviso il medico del San Raffaele | Bevande e docce fredde inutili e controproducenti

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un medico del San Raffaele ha dichiarato che bere bevande fredde e fare docce fredde sono inutili e controproducenti durante il caldo improvviso che ha portato temperature oltre i 35°C in Italia negli ultimi giorni.

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L'anomala ondata di caldo che ha sorpreso l'Italia negli ultimi giorni ha fatto salire improvvisamente le temperature con picchi anche superiore ai 35 °C. A Fanpage.it il dottor Federico Furlan, responsabile pronto soccorso IRCCS Ospedale San Raffaele, ha spiegato come proteggerci da questo caldo improvviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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