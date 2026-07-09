non siamo le uniche a partorire con dolore

Uno studio ha rilevato che il dolore durante il parto non è esclusivo degli esseri umani. La ricerca indica che alcuni primati affrontano complicazioni più gravi durante la nascita rispetto alle donne. I ricercatori hanno analizzato i dati di diverse specie e scoperto che le difficoltà ostetriche sono più frequenti o severe in altri primati. I risultati contraddicono l’idea che il parto umano sia particolarmente complesso, evidenziando differenze tra le specie.

Uno studio contraddice l’idea secondo cui la nascita dei bambini è eccezionalmente difficile, mostrando che altri primati hanno problemi più gravi Uno studio contraddice l’idea secondo cui la nascita dei bambini è eccezionalmente difficile, mostrando che altri primati hanno problemi più gravi Come possono testimoniare miliardi di persone, per gli umani partorire è difficile. I neonati hanno una testa estremamente grande rispetto alle dimensioni del corpo, eppure devono passare attraverso un bacino molto stretto. Le appendici rischiano d’incastrarsi, le ossa di fratturarsi. Nei casi peggiori, le conseguenze possono essere letali per la madre e per i nascituri. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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