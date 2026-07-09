Non si ferma all’alt | inseguimento nella notte per le vie di Latina

Nella notte, a Latina, la Polizia di Stato ha inseguito un veicolo che non si è fermato all’alt. Dopo un inseguimento che si è protratto per le vie della città, è stato denunciato in stato di libertà un uomo di 38 anni residente a Minturno. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio condotti dalla polizia locale. Non sono stati riportati dettagli su eventuali danni o altre conseguenze dell’inseguimento.

Latina, 9 luglio 2026 – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato in stato di libertà un 38enn e residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte una pattuglia della Squadra Volante ha notato i n viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All’alt imposto dagli agenti, il conducente non si è fermato e ha dato inizio a una fuga durata circa quindici minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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TG7 Basilicata News. Inseguimento da film, schianto e arresto. Duro a colpo al mercato droga. UNPLI

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