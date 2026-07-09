Un rapporto evidenzia che il carcere di Bollate non è progettato per le donne. Le detenute femmine sono poche e subiscono discriminazioni, con attività e servizi limitati rispetto a quelli destinati agli uomini. La struttura, progettata principalmente per un pubblico maschile, offre svaghi e lavoretti considerati di livello inferiore rispetto a quelli disponibili per gli uomini. La relazione sottolinea che il carcere non risponde alle esigenze specifiche delle donne, risultando in una situazione di svantaggio e carenze di supporto.

Milano, 9 luglio 2026 – “Il carcere è “maschio”. Una struttura pensata per gli uomini, pensata dagli uomini, che non ha la capacità di affrontare la specifica sofferenza delle donne. Le donne sono condannate a doppia pena”. Non usa certo giri di parole Susanna Ripamonti, direttrice di carteBollate, il periodico pensato e scritto dai cittadini e dalle cittadine detenute nel carcere di Bollate. È autrice con Roberta Ghidelli (curato da Giacomo Ghidelli) del libro “ La pena oltre la pena. La doppia condanna delle donne in carcere ”, edito da Libraccio editore. Un libro che offre, senza cedere agli stereotipi, e attraverso le voci delle protagoniste detenute, “la possibilità di entrare nella complessità del tema”, sottolinea nella prefazione Lucia Castellano (che di Bollate è stata la direttrice per otto anni, dal 2002 al 2010). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non è un carcere per donne: “Poche e discriminate dietro le sbarre. Svaghi e lavoretti, qui a Bollate tutto di serie B”

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Dentro il carcere di Pozzuoli: le detenute raccontano la verità

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Il carcere ha l'organico del personale ridotto al lumicino. Oggi a fronte di 200 detenuti ci sarebbero 6 o 7 agenti in servizio. Non è un caso che la rivolta sia scoppiata proprio oggi, di sabato ed in piena estate con il piano ferie che decima la presenza degli agen x.com

Non è un carcere per donne: Poche e discriminate dietro le sbarre. Svaghi e lavoretti, qui a Bollate tutto di serie BSusanna Ripamonti, direttrice del periodico scritto dai detenuti e dalle detenute del penitenziario vicino a Milano, solleva il tema in un libro il cui ricavato andrà a finanziare il giornale: Più as ... ilgiorno.it

Cerco un modulo per principianti su una fuga dal carcere reddit

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