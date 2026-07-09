Nina Moric cambia vita il nuovo lavoro dell’ex di Corona | ecco cosa fa oggi

Nina Moric ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo lontano dalla televisione. Oggi si dedica a un’attività diversa rispetto alla sua carriera di modella e alla sua esposizione mediatica legata al passato. La modella e ex moglie di Fabrizio Corona, nota anche per aver avuto un figlio con lui, ha scelto di cambiare strada professionale. La sua nuova occupazione non è ancora stata specificata, ma si tratta di un impegno diverso rispetto alle sue precedenti attività pubbliche.

Nina Moric, cosa fa oggi l’ex moglie di Fabrizio Corona? Il nuovo lavoro lontano dalla Tv Nina Moric, oltre a essere una delle modelle più famose al mondo, è nota anche per essere stata sposata, dal 2001 al 2007, con Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria. Oggi, però, Nina ha cambiato completamente vita. Ecco che cosa fa. Nata a Zagabria nel 1976, Nina Moric è una delle modelle più famose al mondo. Per sei anni è stata sposata con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria, di cui recentemente ha parlato lo stesso Corona, raccontando della sua malattia. Carlos Maria, infatti, ha la sindrome di Asperger. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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