Sony ha annunciato che i futuri giochi PlayStation saranno disponibili solo in formato digitale, eliminando l’opzione fisica. La notizia ha generato numerosi commenti e polemiche sui social, superando in visualizzazioni e interazioni i post dedicati a GTA 6. La decisione ha diviso la community, con molti utenti che criticano l’addio al supporto cartaceo e altri che apprezzano la semplificazione digitale. La discussione si è concentrata principalmente sulla perdita di praticità e sulla sostenibilità ambientale.

Milano, 9 luglio 2026 – Pochi annunci, negli ultimi anni, hanno infiammato la community quanto quello di Sony. La decisione di abbandonare progressivamente il formato fisico per i futuri giochi PlayStation ha scatenato una valanga di reazioni sui social, al punto da superare per visualizzazioni e interazioni perfino i post dedicati a GTA 6. Un dato sorprendente che racconta quanto il tema sia ancora estremamente sentito dai videogiocatori. Il disco non è soltanto un supporto. Per molti giocatori il formato fisico rappresenta molto più di una semplice copia del videogioco. Significa poter collezionare, prestare o rivendere un titolo, ma soprattutto conservarlo indipendentemente dalle decisioni di una piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nemmeno GTA 6 ha fatto così discutere: i gamer bocciano l'addio al formato fisico dei videogiochi da parte di Sony

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