Nemmeno 40 miliardi di entrate nascondono ciò che sembra inevitabile | il calcio europeo ha raggiunto il suo tetto?

Da justcalcio.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il calcio europeo ha registrato ricavi record di oltre 40 miliardi di euro nella stagione 2024-2025, secondo il 35° rapporto annuale di Deloitte. È la prima volta che il settore supera questa soglia, segnando un nuovo massimo storico. I dati mostrano una crescita rispetto alle stagioni precedenti, ma non indicano ulteriori aumenti oltre questa cifra.

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2026-07-09 10:30:00 Calcio italiano: Il calcio europeo ha chiuso nei suoi conti un nuovo capitolo storico. Secondo il 35° rapporto annuale sulle finanze del calcio di Deloitte, pubblicato questa settimana, I ricavi del mercato calcistico continentale hanno superato per la prima volta i 40 miliardi di euro nella stagione 202425 attestandosi a 40.200 milioni, in crescita del 6% rispetto ai 38.000 milioni dell’anno precedente. A prima vista, il dato conferma la posizione dominante del calcio europeo come industria dell’intrattenimento su scala globale. Tuttavia, il rapporto stesso insiste nel precisare l’entusiasmo: la crescita comincia a dare segni di esaurimento il che implica che non possiamo festeggiare questo nuovo traguardo visto lo scarso ottimismo presentato nel testo della prestigiosa società di consulenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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