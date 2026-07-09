Un evento in una location nel centro di Milano propone un menu estivo con piatti leggeri, a base di ortaggi e frutta di stagione. Sono state servite specialità dolci, difficili da trovare durante l’anno, in un contesto che combina arte e design. La proposta culinaria si concentra sui sapori freschi e sulla semplicità delle preparazioni, seguendo il ritmo naturale dell’estate. L’evento si svolge in un ambiente dedicato alla valorizzazione della stagionalità e dell’estetica del cibo.

L’estate ha il potere di cambiare anche il modo in cui si racconta una tavola. I sapori si fanno più semplici, le preparazioni più leggere, gli orti e i frutteti entrano nel piatto con una naturalezza che segue il ritmo della stagione. È da questa idea di cucina, fatta di memoria, ingredienti al loro momento perfetto e una ricerca che privilegia la semplicità solo in apparenza, che nasce il nuovo menu estivo de L’Arabesque Café, il salotto milanese creato da Chichi Meroni dove gastronomia, arte e design convivono in un equilibrio fuori dal tempo. Più che una semplice carta stagionale, il nuovo percorso gastronomico è un viaggio tra mare, orto, agrumi ed erbe aromatiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Nel cuore di Milano c’è un luogo dove l’estate si assapora tra arte, design e un dolce quasi introvabile

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