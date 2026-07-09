Durante controlli dei Carabinieri sui Monti Lattari, sono stati arrestati tre persone in meno di dieci ore. Le operazioni hanno portato al sequestro di droga e armi, con le autorità che hanno colto nel vivo attività di spaccio e traffico illecito. Le operazioni sono state condotte nell’arco di poche ore e hanno coinvolto più interventi sul territorio.

Controlli dei Carabinieri nei Monti Lattari: tre arresti in poche ore tra droga, armi e spaccio. Tre arresti in meno di dieci ore. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati in controlli capillari tra Castellammare, Lettere e Sant’Antonio Abate con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori. Nel corso delle operazioni sono state arrestate tre persone, tutte ritenute coinvolte, a vario titolo, in attività legate alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri Napoli. Arrestato ai domiciliari con droga e una pistola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Narcos dei Lattari nel mirino: tre arresti tra droga e armi

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