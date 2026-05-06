Il mercato del Napoli si muove rapidamente con l’obiettivo di rafforzare la rosa prima delle prossime partite di campionato. Tra le operazioni in corso, spicca l’interesse per un giovane talento brasiliano che si avvicina al club. La dirigenza sta valutando i dettagli per formalizzare l’accordo, mentre le trattative proseguono in modo riservato. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, ma gli ambienti vicini alla società confermano l’accelerata.

Con le ultime sfide di campionato alle porte, la dirigenza azzurra lavora sotto traccia per rinforzare la rosa in vista della prossima annata. Uno dei nomi caldi arriva dall’Ucraina: si tratta di Vinicius Tobias, giovane terzino destro dello Shakhtar Donetsk che ha già attirato l’attenzione di mezza Europa. Napoli, occhi su Vinicius Tobias. Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, il DS azzurro Giovanni Manna è pronto a volare a Londra nei prossimi giorni per incontrare i rappresentanti di Vinicius Tobias e del club ucraino e provare a definire i dettagli dell’operazione. Classe 2004 e nato a Sao Paulo, il brasiliano rappresenta...🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, accelerata improvvisa di Manna: il gioiellino brasiliano si avvicina

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