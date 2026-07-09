L'esterno israeliano dell’Union Saint Gilloise, Anan Khalaili, non giocherà più con il Napoli. Dopo aver negoziato, è stato raggiunto un accordo con l'Inter per una cifra di 25 milioni di euro. Khalaili, che era stato considerato un obiettivo importante per rinforzare la fascia destra, passerà quindi ai nerazzurri, lasciando il club partenopeo senza il suo acquisto.

Anan Khalaili giocherà in Serie A la prossima stagione ma non con la maglia del Napoli. L’esterno israeliano dell’Union Saint Gilloise era stato identificato come obiettivo quasi prioritario dal ds Manna per rinforzare la corsia esterna e dare una valida alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo. L’accordo già raggiunto con il calciatore ma non con il club belga che chiedeva una cifra decisamente superiore a quella proposta dai partenopei, ha rallentato l’affare, fino praticamente a bloccarlo quando si sono inserite avversarie molto più agguerrite e, soprattutto, con molte più disponibilità economiche. Inter, Khalaili sostituirà Dumfries: accordo trovato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, sfuma anche Khalaili: accordo con l’Inter per 25 milioni (Fabrizio Romano)

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