Napoli pronta una nuova cessione | un club di Serie A fa sul serio!

Un club di Serie A sta per cedere un giocatore nel calciomercato estivo. Dopo settimane di trattative, il direttore sportivo del Napoli sta lavorando a diverse uscite, con l’obiettivo di perfezionare la lista delle cessioni. La decisione di vendere alcuni calciatori si sta concretizzando, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali. La società è impegnata a definire le operazioni prima della chiusura della finestra di mercato.

Dopo settimane di attesa e riflessione, in casa Napoli si sta pensando al calciomercato estivo. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, lavora intensamente a diverse cessioni da compiere. I patti a Castel Volturno sono stati chiari: senza addii, non ci saranno nuovi innesti per Allegri. Manna al lavoro: Folorunsho parte di nuovo. Come riportato da La Repubblica, il Napoli sta lavorando ad una nuova uscita per Michael Folorunsho, rientrato dal prestito annuale con la maglia del Cagliari. Nella stagione conclusasi, per lui 28 presenze con anche 2 gol realizzati. Adesso tornerà a Dimaro, dove sarà sicuramente valutato da Allegri. Il suo futuro però sembra scritto: sulle sue tracce si è fiondato il nuovo Bologna di Domenico Tedesco, che si è informato sui costi del cartellino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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