Napoli Piantedosi | Operazioni mirate per disarmare la città
Le forze dell’ordine hanno annunciato di aver riorganizzato le squadre operative per condurre interventi più mirati in città. Sono stati convocati incontri tra i membri delle unità per pianificare operazioni con obiettivi specifici. La nuova strategia prevede un’attenzione particolare a determinate zone e problematiche emerse negli ultimi mesi. Le operazioni saranno sviluppate con una composizione più tecnica e specializzata, senza dettagli sui tempi o le aree interessate.
“Abbiamo dato mandato agli operativi per rivedersi in composizioni più tecniche per alcuni affidamenti di alcune operazioni che in qualche modo possano dedicarsi ad alcuni specifici problemi che sono sorti e quindi fare operazioni che in qualche modo possano essere più mirate. Consentitemi di rinviare poi alla riservatezza che necessariamente dovrà riguardare la predisposizione di questi servizi. Ci sarà un attenzione particolare delle forze di polizia, in accordo con la magistratura, per disarmare la città”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine del comitato di pubblica sicurezza svoltosi presso la Prefettura di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Napoli, Piantedosi: Operazioni mirate per disarmare la città
Notizie e thread social correlati
Piantedosi in Prefettura a Napoli: «Bisogna disarmare la città»Il ministro degli Interni ha partecipato a un incontro di oltre tre ore in Prefettura a Napoli, convocato in seguito agli incidenti di Montesanto.
Leggi anche: Spari a Montesanto: Manfredi: «Dobbiamo disarmare Napoli». Ma è lite sulla sicurezza
Temi più discussi: Operazioni mirate e nuove telecamere: Piantedosi lancia il Modello Napoli; Napoli, Piantedosi: Operazioni mirate per disarmare la città; Scampia: si inaugura Azul, il nuovo centro sociale per i giovani nato da un bene confiscato alla camorra; Napoli, telecamere, illuminazione e tutor sull'Asse Mediano.
Riunione in Prefettura con Piantedosi dopo i fatti di Montesanto: Mai più fucili, serve operazione mirataNAPOLI. Più uomini delle forze dell'ordine, un deciso potenziamento della videosorveglianza e un nuovo piano operativo per sottrarre le armi alla criminalità. È la risposta del Governo ai recenti epis ... ilroma.net
Napoli, Piantedosi: Operazioni mirate per disarmare la cittàAbbiamo dato mandato agli operativi per rivedersi in composizioni più tecniche per alcuni affidamenti di alcune operazioni che in qualche modo possano ... lapresse.it
Sono grato alle Forze dell’ordine per la costante attività sul territorio con azioni mirate e capillari. In Italia non c’è spazio per impunità e zone franche. Voglio sottolineare infatti che i responsabili delle azioni incivili e criminali avvenute a Roma, a Napoli e altrov facebook