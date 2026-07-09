Napoli Piantedosi | Operazioni mirate per disarmare la città

Notizia in breve

Le forze dell’ordine hanno annunciato di aver riorganizzato le squadre operative per condurre interventi più mirati in città. Sono stati convocati incontri tra i membri delle unità per pianificare operazioni con obiettivi specifici. La nuova strategia prevede un’attenzione particolare a determinate zone e problematiche emerse negli ultimi mesi. Le operazioni saranno sviluppate con una composizione più tecnica e specializzata, senza dettagli sui tempi o le aree interessate.