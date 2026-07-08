Il ministro degli Interni ha partecipato a un incontro di oltre tre ore in Prefettura a Napoli, convocato in seguito agli incidenti di Montesanto. Durante il vertice si è discusso di misure di sicurezza e si è parlato della necessità di disarmare la città. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali.

Un vertice lungo oltre tre ore. Il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha presieduto in Prefettura a Napoli un Comitato sulla sicurezza convocato dopo i fatti di Montesanto. L’uomo in strada con il mitra è «un'indagine rimbalzata ovunque, insieme con il delitto di Porta Capuana» e il ministro dice che «va disarmata la città». Ma va fatto andando «al cuore del problema, non solo con il puro e ineludibile controllo del territorio. Occorre una azione più mirata». «La nostra è stata una proficua discussione - è la conclusione di Piantedosi - abbiamo affrontato le problematiche a 360 gradi. La premessa è che una emergenza c’è, ma i dati statistici non sono quelli degli anni più bui. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Piantedosi in Prefettura a Napoli: «Bisogna disarmare la città»

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