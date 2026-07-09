Luis Hasa lascia il Napoli per il Frosinone in prestito: summit decisivo a Milano tra i club per chiudere il trasferimento del centrocampista e alleggerire la rosa azzurra. Hasa al Frosinone: la strategia dello sfoltimento del Napoli. Giovanni Manna vola a Milano per accelerare le cessioni. La linea di Aurelio De Laurentiis è netta: ridurre l’organico e gli stipendi prima di qualsiasi nuovo acquisto. Il centrocampista Luis Hasa rientra fra i profili destinati a partire, con il Frosinone che ha mosso passi concreti per portarlo in Ciociaria. I contatti tra i due club si sono intensificati nelle ultime ore, con colloqui attesi nel capoluogo lombardo per limare gli ultimi dettagli dell’operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, iniziano le cessioni: il giocatore andrà via ma resterà in Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri Napoli, modulo e come giocherà: probabile formazione

Notizie e thread social correlati

C’è un giocatore che non resterà al Napoli anche la prossima stagioneIl Napoli ha comunicato che non eserciterà il riscatto di Eljif Elmas al termine di questa stagione.

Leggi anche: Napoli, il giocatore andrà via: fissato il prezzo

Temi più discussi: Calciomercato Napoli 2026/2027: acquisti, cessioni e trattative; Calciomercato Napoli, Allegri in campo: due cessioni per una squadra da titolo; Napoli, conto alla rovescia per il nuovo corso Allegri: ritiro, mercato e la rivoluzione azzurra tra conferme e cessioni; De laurentiis sul mercato del napoli prima le cessioni abbiamo 47 giocatori e dobbiamo vendere.

Il #Napoli comincia a sfollare (si spera): si va verso le cessioni di #Rao, #Hasa e #Lindstrom Il Giornale di Sicilia dà Rao verso il Palermo. Di Marzio ha parlato di Lindstrom e Hasa che potrebbero andare rispettivamente allo Schalke e al Frosinone ilnapolista.i x.com

Tesoretto Napoli: 100mln per le 25 cessioni, tutti i nomiIl Napoli si prepara a un’importante fase di rinnovamento della rosa, con il mercato in uscita destinato ad avere un ruolo centrale nelle strategie del club. Secondo l’analisi de Il Mattino, la squadr ... tuttonapoli.net

Il bottino di Varese: mezzo milione dalle varie cessioni reddit

Calciomercato Napoli, priorità alle cessioni: da Milinkovic a Lukaku, tutti i casi apertiIl Napoli deve sfoltire una rosa di 47 giocatori: tanti gli esuberi e le situazioni ancora da definire, da Lukaku ai giovani. tuttonapoli.net