C’è un giocatore che non resterà al Napoli anche la prossima stagione

Il Napoli ha comunicato che non eserciterà il riscatto di Eljif Elmas al termine di questa stagione. Il centrocampista proveniente dal Lipsia era arrivato in prestito e aveva contribuito con alcune prestazioni positive nel corso dell’annata. Nonostante il rendimento abbia incontrato valutazioni favorevoli, la società ha deciso di non proseguire con il suo acquisto. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, segnando la conclusione dell’esperienza del giocatore in maglia azzurra.

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Il Napoli ha deciso di non riscattare Eljif Elmas al termine della stagione. Il centrocampista macedone, arrivato in prestito dal Lipsia per rafforzare anche numericamente il reparto mediano, non resterà quindi in azzurro nonostante un rendimento giudicato positivo durante l’annata. La società partenopea avrebbe ormai preso una decisione definitiva sul suo futuro. Per confermare il giocatore, il Napoli avrebbe dovuto versare 17 milioni di euro, oltre al milione già speso per il prestito. Una cifra considerata troppo elevata dal club, che ha preferito orientarsi verso altre strategie di mercato in vista della prossima stagione. Elmas ha comunque disputato un campionato convincente e si è reso indispensabile per sopperire ai numerosi infortuni che a un certo punto del campionato hanno falcidiato il centrocampo azzurro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video È UFFICIALE! HA DETTO SÌ AL NAPOLI! BOMBA IMPROVVISA | ULTIME NOTIZIE Sullo stesso argomento De Bruyne-Napoli, un feeling pronto a continuare anche la prossima stagioneSembra essere ancora partenopeo il futuro di Kevin De Bruyne per quanto riguarda il prossimo campionato. Cosa deciderà il futuro di Conte al Napoli per la prossima stagioneLa situazione attorno al Napoli ruota attorno al futuro di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro fra i dirigenti della #Juventus e gli agenti di Maximo #Perrone (e Nico Paz). Chieste informazioni, sul giocatore ci sono anche #Napoli e #Inter. #Juve [ @Losapiotmw] x.com [MN] Lukaku lascerà chiaramente il Napoli alla fine della stagione. Nelle ultime settimane, è stato accostato anche al Milan, ma quel trasferimento non avverrà. Lo stesso Romelu ha detto a Schiavone: Non vado al Milan. reddit Napoli, partito il dopo-Conte: otto nomi per la panchina azzurraAntonio Conte e il Napoli si saluteranno a fine stagione, manca soltanto l’ufficialità. Dopo due anni in azzurro, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni in Champions League, l’alle ... sport.virgilio.it Napoli, Lukaku non rientra a Castel Volturno e resta in Belgio: club irritato dalla scelta del giocatoreNAPOLI – Uno strappo improvviso. E’ quello tra il Napoli e Romelu Lukaku. Si è consumato stamattina, ma le avvisaglie c’erano già ieri pomeriggio. I fatti: Big Rom ha rinunciato alle due partite con ... ilmessaggero.it