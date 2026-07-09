A Milano, i dirigenti di Napoli e Palermo si sono incontrati per discutere sul trasferimento di Emanuele Rao, esterno classe 2006. Rao, considerato un talento emergente, è al centro delle trattative di mercato. La discussione si è concentrata sulla possibilità di portare il giocatore in una delle due squadre. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’accordo o sulle offerte presentate.

Il futuro di Emanuele Rao continua a essere uno dei temi più caldi del mercato. Nelle scorse ore, a Milano, si è svolto un incontro tra i dirigenti di Napoli e Palermo per fare il punto sulla situazione del giovane esterno classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. A rivelarlo è stato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sui propri canali social ha parlato di un confronto positivo tra i due club. Il Palermo, infatti, avrebbe deciso di accelerare per inserirsi concretamente nella corsa al talento, aumentando la concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni. Fino a poco tempo fa il Napoli sembrava essere la società in vantaggio nella trattativa, ma l’inserimento dei rosanero potrebbe modificare gli equilibri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Napoli, il Palermo in corsa per Rao. Incontro positivo per l’arrivo dell’azzurro

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