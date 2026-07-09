Musica al Castello dieci giorni di concerti gratuiti nel cortile monumentale di Castel Nuovo
Dal 16 al 25 luglio, il cortile monumentale di Castel Nuovo, chiamato anche Maschio Angioino, ospiterà la seconda edizione di Musica al Castello. La manifestazione prevede dieci giorni di concerti gratuiti, promossi e finanziati dal Comune di Napoli. Gli eventi si svolgeranno nel cortile del castello, offrendo spettacoli musicali accessibili al pubblico senza costi. La rassegna si svolge nel contesto di un progetto culturale promosso dall’amministrazione comunale.
Dal 16 al 25 luglio il cortile monumentale di Castel Nuovo di Napoli “Musica al Castello” con dieci giorni di concerti gratuiti. Dal 16 al 25 luglio il cortile monumentale di Castel Nuovo, noto anche come Maschio Angioino, ospiterà la seconda edizione di Musica al Castello, la manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it
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