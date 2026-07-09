Muharemovic-Juve altro colpo di scena | cosa sta succedendo

La Juventus sta cercando un difensore centrale e ha avviato trattative con il Sassuolo per il cartellino di un giocatore della nazionale bosniaca. Tuttavia, recenti sviluppi indicano che il trasferimento di Tarik Muharemovic potrebbe non andare in porto, nonostante le aspettative iniziali. La società torinese sta valutando altre opzioni e la trattativa con il Sassuolo sembra ancora in evoluzione.

Ecco le ultimissime sull’affare tra il club bianconero e il Sassuolo per il cartellino del centrale della nazionale bosniaca. La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ma a sorpresa il tanto atteso rinforzo potrebbe non essere Tarik Muharemovic. Il classe 2003 della Nazionale bosniaca è un pupillo del nuovo amministratore delegato bianconero Carnevali che, però, sta riscontrando più di una difficoltà nel portare a termine l’operazione per il cartellino del calciatore di proprietà del Sassuolo. Tarik Muharemovic, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it Gli ostacoli per la Juve sono principalmente due: in primis, Muharemovic piace parecchio a diverse compagini di Premier League che hanno grande disponibilità economica e che quindi potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore a quella proposta dai bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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INTER-JUVE, SCONTRO TOTALE PER MUHAREMOVIC: AFFARE DA VENTICINQUE MILIONI

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