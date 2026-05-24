Assalto degli ultrà della Juve! Caos in città | cosa sta succedendo

Da caffeinamagazine.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gruppo di ultras della Juventus ha attaccato un esercizio commerciale nel centro di Torino, causando caos e disordini in città. Testimoni riferiscono di scontri tra i tifosi e le forze dell’ordine, con alcuni negozi che sono stati danneggiati durante le tensioni. La polizia è intervenuta per disperdere le persone coinvolte e garantire l’ordine pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti. La situazione rimane sotto controllo.

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Era uno di quei pomeriggi in cui Torino si divide, si punzecchia, si prepara a novanta minuti vissuti con il fiato corto. Ma fuori dallo stadio l’aria si è fatta diversa, più pesante: sirene, gente che accelera il passo, vetrine che riflettono un’agitazione improvvisa. E la sensazione netta che qualcosa stesse per sfuggire di mano. Le avvisaglie, raccontano fonti presenti sul posto, non erano mancate già nelle ore precedenti. La Polizia aveva intercettato segnali di tensione e aveva predisposto un dispositivo di controllo attorno allo Stadio Grande Torino. Eppure, nel cuore del pomeriggio, la miccia si è accesa lo stesso, proprio mentre la città si stava riversando verso gli ingressi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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