Karolina Muchova ha annunciato di essere allergica all’erba, pochi giorni dopo aver vinto contro Naomi Osaka, eliminando la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka. Con questa vittoria, ha ottenuto la sua prima semifinale a Wimbledon. La giocatrice ceca ha affrontato il match con determinazione e si è qualificata per la fase successiva del torneo sulla superficie erbosa del torneo britannico.

Karolina Muchova, grazie alla vittoria ottenuta contro la giapponese Naomi Osaka, che aveva estromesso la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, ha raggiunto la sua prima semifinale nel torneo di Wimbledon. Nel match odierno la talentuosa tennista ceca sfiderà la statunitense Coco Gauff. Il commento alla vittoriosa prova contro la giocatrice nipponica; ““ Una volta che mi sono abituata al campo e ai punti di riferimento visivi, la verità è che mi sono sentita davvero a mio agio. Aiuta molto quando hai una buona giornata con il servizio: nei momenti difficili o sulle palle decisive posso fare affidamento sul servizio o sul primo colpo dopo il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Muchova rivela a sorpresa: “Sono allergica all’erba”

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