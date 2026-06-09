Intesa Sanpaolo ha presentato un'offerta da 30,6 miliardi di euro per l'acquisto di Monte dei Paschi. L'operazione è stata annunciata all'alba di ieri e rappresenta un'ipotesi di consolidamento nel settore bancario italiano. La proposta è stata definita da un portavoce come una “chance unica”. La decisione finale dipenderà dai negoziati e dalle autorizzazioni regolamentari.

L'offerta di Intesa sul Monte dei Paschi si è concretizzata alle prime luci della giornata di ieri. Se andrà in porto ridisegnerà il panorama bancario italiano, mettendo in sicurezza il risparmio nazionale. Intesa diventerebbe la prima banca del paese per capitalizzazione di Borsa, consoliderebbe il suo primato sul numero di sportelli e scalerebbe la classifica delle banche europee portandosi avanti a Unicredit, raggiungendo circa 126 miliardi di capitalizzazione. Un livello vicino alla vetta rappresentata dalla spagnola Banco Santander (156 miliardi circa). Dopo l'integrazione Intesa potrà contare su 27 milioni di clienti e 16 miliardi di utile. L'operazione sarà in due fasi. La prima prevede un'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata dalla banca guidata da Carlo Messina sulle azioni del Monte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Intesa muove su Mps l?offerta da 30,6 miliardi, Messina: «Chance unica»

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Intesa OPAS MPS 30 miliardi | Delfin e MEF cedono

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