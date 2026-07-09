Nel quartiere di San Fermo a Varese, è stata adottata un’ordinanza che vieta il consumo, la vendita e la detenzione di bevande alcoliche in piazzale Spozio fino alla fine di settembre. La misura mira a ridurre l’uso di alcol durante il periodo estivo e riguarda anche il consumo in strada. L’ordinanza è in vigore fino alla fine di settembre.

Varese – Nuove misure per rafforzare la sicurezza urbana nel quartiere di San Fermo. Il Comune di Varese ha disposto un’ordinanza che introduce limitazioni alla vendita, alla detenzione e al consumo di bevande alcoliche nell’area di piazzale Spozio durante il periodo estivo. Il provvedimento, già condiviso con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, resterà in vigore fino al 27 settembre e sarà applicato ogni giorno nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 6 del mattino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di prevenire episodi di degrado urbano e situazioni di disturbo della quiete pubblica riconducibili al consumo di alcol negli spazi aperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Movida “sobria” a San Fermo: stop al consumo di alcolici anche in piazzale Spozio fino a fine settembre

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