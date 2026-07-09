Dopo dieci gare, il campionato di MotoGP si trova senza un’autorità che gestisca la classifica o le decisioni ufficiali. La media punti dei piloti mostra come il titolo possa essere conquistato da diversi concorrenti, dato che i punteggi sono abbastanza vicini. Per calcolare la media, basta dividere il punteggio totale di ciascun pilota per le gare disputate. La situazione attuale rende il campionato aperto e competitivo, con più di un pilota in corsa per la vittoria finale.

Il Mondiale di MotoGP ha archiviato 10 appuntamenti, dunque è il momento migliore per effettuare un’ analisi sulla media-punti dei vari piloti. Aritmeticamente è semplicissima, poiché è sufficiente prendere il punteggio di ognuno e dividerlo comodamente per dieci. Attenzione, si ragiona sul numero di eventi disputati, la media punti è quindi quella assoluta, legata all’interezza del Mondiale, non è quella relativa a ognuno. Premessa doverosa per capire dove si vuole andare a parare. Dopo 10 GP, il valore matematico restituito dall’operazione di cui sopra dice Jorge Martin 19,3; Marco Bezzecchi 18,6; Fabio Di Giannantonio 17,7; Ai Ogura 16,8; Marc Marquez 15,3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, il Mondiale 2026 senza un’autorità. La media punti non mente, il titolo è alla portata di tanti

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