Un uomo di 74 anni è morto mentre si trovava in mare in una spiaggia di Rivazzurra, Rimini. Secondo le prime ricostruzioni, si è sentito male mentre nuotava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La vittima risiedeva a Pianoro, in provincia di Bologna. La salma è stata rimossa dalla spiaggia e trasferita per gli accertamenti.

Rimini, 9 luglio 2026 – Ennesimo dramma in spiaggia. Un 74enne di Pianoro (Bologna) si è sentito male oggi, mentre faceva il bagno in mare in località Rivazzurra di Rimini. Nonostante i soccorsi è morto. È successo intorno alle 12.30 al Bagno 126 sul litorale di Rimini Sud: l'uomo sarebbe venuto a mancare per una sindrome da sommersione (cioè annegamento) seguita a malore. Il personale del salvamento e i sanitari del 118 sono subito intervenuti nonostante il mare abbastanza mosso dal vento e hanno eseguito le manovre di rianimazione, purtroppo senza riuscire a salvarlo. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Morto a 74 anni per un malore: dramma in spiaggia a Rimini

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Si sente male al mare e muore a 7 anni, la bimba si è accasciata mentre giocava in spiaggia

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