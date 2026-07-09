Dopo nove anni di processo, quattro medici sono stati assolti con formula piena dal tribunale, che ha stabilito che il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria riguardava la morte di una donna di 70 anni, avvenuta il 12 dicembre 2017 in un ospedale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Tribunale assolve gli imputati: «Il fatto non sussiste». Si è conclusa con l’assoluzione piena di quattro medici la vicenda giudiziaria legata alla morte di una paziente di 70 anni, deceduta il 12 dicembre 2017 al Policlinico. Dopo nove anni di procedimento, il giudice ha stabilito che “il fatto non sussiste”, prosciogliendo tutti gli imputati dall’accusa di omicidio colposo. Gli assolti sono Francesco D’Arpa, all’epoca responsabile dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva del Policlinico, Gaspare Gulotta, direttore della Chirurgia Generale d’Urgenza, oltre ai medici Salvatore Napoli e Giuseppe Profita. L’inchiesta partita dall’esposto dei familiari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morte di una paziente al Policlinico, assolti quattro medici dopo nove anni di processo

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