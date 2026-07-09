Morta Bonnie Tyler | da Footloose a Shrek 2 le sue canzoni più iconiche al cinema

La voce graffiante di Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero ha attraversato i decenni diventando un simbolo senza tempo. La cantante gallese lascia un repertorio che cinema e serie tv hanno contribuito a rendere immortale. Bonnie Tyler è morta a 75 anni, dopo una carriera costruita su una voce inconfondibile e su canzoni capaci di attraversare epoche, generi e schermi. La cantante gallese, nata Gaynor Hopkins, si è spenta in un ospedale in Portogallo dopo essere stata colpita da problemi di salute nei mesi scorsi, secondo quanto riportato da AP e Reuters. Per il pubblico del cinema, però, Bonnie Tyler non è stata soltanto una star della musica anni Ottanta: è stata una presenza ricorrente, spesso esplosiva, nei momenti in cui film e serie avevano bisogno di un'emozione enorme, quasi impossibile da contenere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Addio a Bonnie Tyler, la cantante gallese dalla voce graffiante diventata icona mondiale con Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache e Holding Out for a Hero. L’artista è morta a 75 anni, dopo settimane di gravi problemi di salute - X x.com

Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

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