Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia in un appartamento di Sesto San Giovanni. È stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per aver maltrattato l’ex moglie per sette anni, con violenze fisiche e psicologiche ripetute. La Squadra Mobile ha eseguito l’ordine di custodia definitiva. La lunga serie di abusi ha generato paura e tensione nel quartiere.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza: un cittadino italiano di 34 anni, residente a Sesto San Giovanni, è stato condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per aver sottoposto la ex moglie a una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche. L’ordine di carcerazione è stato eseguito nella giornata di ieri presso la Casa Circondariale di Monza. Le origini dell’indagine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Monza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Monza, lunga scia di violenze e paura: arrestato il 34enne che ha maltrattato l'ex moglie per 7 anni

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