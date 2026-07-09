Vincenzo Marano ha presentato un’istanza ufficiale al sindaco di Montiano per recuperare l’orologio della torre civica. La richiesta mira a valorizzare la storia locale e a rendere gli spazi pubblici più accessibili. L’obiettivo è preservare un elemento storico e migliorare l’inclusività degli ambienti pubblici del paese. La proposta si inserisce in un progetto più ampio di tutela e valorizzazione del patrimonio locale.

Una proposta concreta per valorizzare la storia locale e migliorare l’inclusività degli spazi pubblici. È questo l’obiettivo dell’istanza formale indirizzata a Fabio Molari, sindaco di Montiano, da Vincenzo Marano. L’iniziativa mira a sollecitare l’adesione del Comune al bando del Ministero della Cultura (MiC) ’Piccoli comuni e coesione sociale’, in scadenza il prossimo 31 agosto. Il bando, riservato ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, insieme ad almeno un’associazione del terzo settore, rappresenta un’occasione unica per ottenere finanziamenti ministeriali da destinare a due interventi strategici per l’identità e l’aggregazione della comunità montianese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montiano, istanza per il recupero dell’orologio della torre civica

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