monte pisano evento del mazzei

Sono ormai anni che il Circolo Filippo Mazzei è vicino e supporta l’idea nata da Gianluca Bovoli, presidente delle strade dell’Olio del Monte Pisano e insieme al direttore artistico Andrea Gottfried ha ideato, trovando immediato riscontro e supporto tra i Comuni del monte e sponsor privati, un Festival che in poco più di una settimana porti ogni sera sul Monte Pisano eventi musicali artistici teatrali e quant’altro a scoprire o riscoprire angoli noti e meno noti del sistema orografico e naturalistico del nostro territorio tra Pisa e Lucca, soprattutto dopo il tremendo rogo del 2018. Quest’anno un altro incendio ha sfregiato il Monte Pisano e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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