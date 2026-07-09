Monte Pisano evento del Mazzei
Il Circolo Filippo Mazzei ha sostenuto da anni l’iniziativa proposta da Gianluca Bovoli, presidente delle strade dell’Olio del Monte Pisano.
Sono ormai anni che il Circolo Filippo Mazzei è vicino e supporta l’idea nata da Gianluca Bovoli, presidente delle strade dell’Olio del Monte Pisano e insieme al direttore artistico Andrea Gottfried ha ideato, trovando immediato riscontro e supporto tra i Comuni del monte e sponsor privati, un Festival che in poco più di una settimana porti ogni sera sul Monte Pisano eventi musicali artistici teatrali e quant’altro a scoprire o riscoprire angoli noti e meno noti del sistema orografico e naturalistico del nostro territorio tra Pisa e Lucca, soprattutto dopo il tremendo rogo del 2018. Quest’anno un altro incendio ha sfregiato il Monte Pisano e... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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