monte pisano e piana di pisa avviso del distretto rurale alle aziende del territorio

Il Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa ha pubblicato un avviso rivolto alle aziende del territorio. L’obiettivo è promuovere iniziative e progetti legati alla promozione rurale e allo sviluppo locale. L’avviso è rivolto alle imprese agricole e alle attività economiche operanti nell’area interessata. Sono previsti finanziamenti e supporti per iniziative che riguardano il settore agricolo e le attività connesse. Le aziende interessate possono presentare le proprie domande entro i termini stabiliti.

Il Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa ha pubblicato un avviso rivolto alle imprese agricole e agroalimentari del territorio per raccogliere manifestazioni di interesse relative a progetti di investimento e sviluppo aziendale, in vista della possibile apertura di futuri bandi di finanziamento promossi dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione Toscana. L’iniziativa è finalizzata a individuare le esigenze di investimento delle imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della trasformazione dei prodotti, così da predisporre una programmazione coerente con le opportunità di finanziamento che potranno essere attivate nei prossimi mesi. Tra gli interventi che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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