Il 26 agosto alle 21:30, in piazza Guglielmo II, si terrà un concerto di un cantante sconosciuto. L’evento, intitolato “Il Cantante Mascherato”, prevede una performance musicale senza che l’artista sia stato ancora identificato. La manifestazione è stata annunciata senza specificare il nome del cantante o ulteriori dettagli sul repertorio. La piazza ospiterà la serata a partire dalla sera.

Il prossimo 26 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, piazza Guglielmo II farà da cornice a un appuntamento imperdibile: l’Evento Musicale “Il Cantante Mascherato”. “L’iniziativa promette di regalare al pubblico una serata ricca di emozioni e intrattenimento – dice l’amministrazione –, ma a tenere tutti con il fiato sospeso è l’enigma che avvolge lo show. Sul palco, infatti, salirà una figura d’eccezione la cui identità rimane rigorosamente segreta. “Chi sarà l’ospite della serata?”: è questa la domanda che sta già accendendo la curiosità di cittadini e turisti, invitati a scoprire dal vivo chi si nasconde dietro la misteriosa silhouette”. L’evento si inserisce nel cartellone delle manifestazioni estive ed è realizzato dall’ufficio Grandi Eventi dell’Assessorato comunale allo Spettacolo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, il 26 agosto concerto di un cantante “misterioso”

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