Mondiali iniziano i quarti di finale | un big match al giorno si parte con Francia-Marocco stasera Dove vederli in tv e streaming

Da open.online 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera si gioca la partita tra Francia e Marocco, prima delle quattro sfide dei quarti di finale del Mondiale. Sono rimaste otto squadre, di cui sei europee, una africana e una sudamericana. Le partite si svolgono nel contesto di un torneo iniziato con 48 squadre. Le sfide si tengono in diverse fasce orarie e vengono trasmesse in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming.

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Ne sono rimaste solo otto: sei europee, una africana e una sudamericana. Sono i numeri dei quarti di finale del Mondiale americano. Sembrava un traguardo inavvicinabile, essendo partite in 48. Ma da ora in avanti si inizia davvero a fare sul serio. Si sono già giocate 96 partite, ne mancano solo otto. Il 19 luglio, data in cui scopriremo chi sarà la nazionale campione del mondo della ventitreesima edizione, è sempre più vicino. La certezza è che è stato un Mondiale storico, al di là della questione legata alla squalifica revocata all’attaccante statunitense Balogun. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, neanche una tra Brasile, Germania e Italia figura tra le otto migliori nazionali del torneo. 🔗 Leggi su Open.online

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