Ecco i quarti Mondiali si parte giovedì con Francia-Marocco | programma e orari delle partite
I quarti di finale dei Mondiali iniziano giovedì con la partita tra Francia e Marocco. Nel frattempo, a Vancouver si è giocata la partita tra Svizzera e Colombia, che ha concluso gli ottavi di finale del torneo con 48 squadre. Il torneo ha portato molte storie diverse, alcune delle quali coinvolgono anche giocatori o squadre del campionato italiano. Le partite e gli orari dei quarti sono stati annunciati, con l’attenzione concentrata sulla sfida tra le due nazionali europee e africane.
Con Svizzera-Colombia giocata a Vancouver si è chiuso il quadro degli ottavi di finale del primo Mondiale a 48 squadre. Il tabellone ha moltiplicato le storie, e non poche di queste passano, sia pure di striscio, anche dal campionato italiano. Ecco il quadro delle partite con gli orari italiani. Si parte giovedì 9 luglio, ore 22 italiane, a Boston: Francia-Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022. Didier Deschamps, all'ultimo giro di giostra da commissario tecnico, può contare su tre "italiani" veri: Mike Maignan e Adrien Rabiot, entrambi del Milan, e Manu Koné, che alla Roma ha trovato continuità e un ruolo da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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