Prima della partita dei quarti di finale ai Mondiali 2026 si è verificata una rissa tra i tifosi. La scena si è svolta nel settore dedicato agli spettatori, con persone che si sono agitate e hanno iniziato a spintonarsi. La polizia è intervenuta per sedare il caos e riportare la calma, mentre i presenti continuavano a gridare e spingere. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o eventuali arresti.

Un episodio tanto incredibile quanto deprecabile ha scosso l’ambiente dei Mondiali 2026, proprio alla vigilia di una delle sfide più attese e sentite di tutti i quarti di finale. Durante la conferenza stampa ufficiale della nazionale del Marocco, che si appresta ad affrontare la Francia in un match ad altissima intensità sportiva e geopolitica, l’attenzione dei media globali non si è concentrata sulle consuete dichiarazioni tattiche o sullo stato di forma dei calciatori. Al contrario, i riflettori si sono bruscamente spostati su un clamoroso e violento scontro ravvicinato avvenuto direttamente tra i cronisti presenti nel settore riservato alla stampa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, rissa prima della partita! Tensione altissima, cos’è successo

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Mondiali 2026 , Messico-Sudafrica 2-0: la sintesi della partita

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