Mondiali 2026 | Francia-Marocco dove vederla in tv e streaming orario e probabili formazioni

Francia e Marocco si affrontano questa sera nei quarti di finale dei Mondiali 2026 al Boston Stadium. La partita inizia alle 20:00 e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming dedicate. Le probabili formazioni prevedono alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, ma i dettagli ufficiali verranno comunicati prima del calcio d'inizio.

Francia e Marocco si sfidano questa sera nei quarti di finale dei Mondiali 2026 al Boston Stadium. Ecco l'orario del calcio d'inizio, dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni. Si alza il sipario sui quarti di finale dei Mondiali 2026 con una delle sfide più attese del tabellone. Questa sera, giovedì 9 luglio, Francia e Marocco si affrontano al Boston Stadium di Boston con in palio un posto in semifinale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, dove seguirlo in diretta tv, streaming e le probabili formazioni delle due nazionali. Ultime dai Campi e Probabili Formazioni La partita rappresenta anche il remake della semifinale del Mondiale 2022 in Qatar, quando la Francia riuscì a superare il Marocco per 2-0 conquistando l'accesso alla finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Francia-Marocco in diretta: dove vederla gratis, orari e canali per il Mondiale 2026

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Mondiali 2026, Francia-Marocco: orario e dove vederla in diretta tv e streamingLa partita tra Francia e Marocco si svolgerà il 9 luglio 2026 a Boston, aprendo i quarti di finale dei Mondiali.

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