Mondiali 2026 da Madonna a Shakira FIFA prepara un intervallo da Super Bowl per la prima volta

Per la prima volta, durante i Mondiali del 2026, la FIFA prevede di inserire un intervallo simile a quello del Super Bowl, con uno spettacolo musicale di circa 30 minuti. La novità sarà collocata a metà partita e includerà performance di artisti di rilievo internazionale. La decisione mira a coinvolgere un pubblico più vasto e a creare un momento di intrattenimento oltre alla competizione sportiva. La scelta segue l'esempio di altri grandi eventi sportivi che hanno adottato questa formula.

Nel 2026 la FIFA proverà ad ampliare ulteriormente la portata dei Mondiali introducendo una novità destinata a cambiare la tradizione: un halftime show costruito sul modello di quello che da anni accompagna il Super Bowl. La finale dei Mondiali di calcio è sempre stata uno degli appuntamenti sportivi più seguiti del pianeta. Per la prima volta nella storia però, la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 ospiterà un vero spettacolo dell'intervallo. Sul palco saliranno artisti come Justin Bieber, BTS, Madonna e Shakira, in un evento ideato anche per sostenere un'importante iniziativa benefica dedicata all'istruzione. Una finale sempre più vicina allo spettacolo americano L'appuntamento è fissato per il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, dove si assegnerà il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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