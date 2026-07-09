Mondiale 2026 | il tabellone dei quarti di finale ed il calendario

Nel torneo mondiale del 2026, la Svizzera si è qualificata per i quarti di finale, tornando tra le prime otto squadre dopo più di 70 anni. La squadra svizzera affronterà l’Argentina con Messi in campo. Il calendario dei quarti di finale include anche altri incontri, ma i dettagli precisi delle date e degli avversari sono ancora da definire. La fase si svolgerà nelle prossime settimane.

Il tabellone dei quarti di finale delMondiale 2026è pronto a regalare spettacolo: dopo oltre 70 anni la Svizzera torna tra le migliori 8 squadre del mondiale, regalandosi uno scontro da sogno contro l’Argentina di Messi. In svantaggio 2-0 al 79',la Scaloneta trascinata da Leo cala il tris all’Egittoregalandosi una notte magica. La Norvegia per la prima volta nella sua storia ha raggiunto un quarto di finale di un mondiale, la avversaria sarà l’Inghilterra. Mentre il quarto tra Spagna e Belgio si tingerà di scarlatto: laRojascontro iDiavoli Rossi. La prima seminalista sarà decisa stasera,infatti alle 22 si riparte, in campo scenderanno Francia e Marocco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Chi vincerà il Mondiale 2026 Tabellone Quarti di finale completo.

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