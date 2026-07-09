MLOL Scuola | la Biblioteca Digitale per le scuole italiane

MLOL Scuola è una piattaforma digitale di prestito accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rivolta a tutte le scuole italiane. Offre una vasta collezione di contenuti digitali, rendendo le biblioteche scolastiche più fornite e aggiornate. La piattaforma permette agli studenti e agli insegnanti di consultare e scaricare materiali digitali in qualsiasi momento, senza limiti di orario.

MLOL Scuola è una piattaforma innovativa di prestito digitale dedicata alle scuole italiane di ogni ordine e grado, accessibile 247. Con la sua vasta collezione di contenuti digitali, rappresenta oggi la risorsa più completa per le biblioteche scolastiche in Italia.Come accedere a MLOL ScuolaL’accesso a MLOL è semplice: basta essere iscritti a una delle biblioteche scolastiche che offrono il servizio. Se la tua scuola non è ancora parte del progetto, puoi suggerire al dirigente scolastico di scoprire la nostra offerta dedicata nella sezione “Come attivare MLOL Scuola”.Cosa offre MLOL ScuolaMLOL Scuola mette a disposizione un’ampia gamma di risorse digitali, suddivise tra contenuti commerciali e una vasta collezione open:Risorse commercialiEbook: Oltre 75. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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