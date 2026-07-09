Missione ad Atene per Valditara | Italia e Grecia rafforzano l’asse educativo nel Mediterraneo

Giuseppe Valditara ha visitato Atene, incontrando la Ministra dell’Istruzione, degli Affari Religiosi e dello Sport della Grecia, Sofia Zacharaki. Durante la visita si è tenuto un colloquio bilaterale tra i due ministri. L’obiettivo ufficiale è stato rafforzare la cooperazione tra Italia e Grecia nel settore educativo nel Mediterraneo. La visita si è concentrata sulle questioni relative ai rispettivi sistemi scolastici e alle iniziative congiunte nel campo dell’istruzione.

Il momento clou della visita è stato il colloquio bilaterale tra Giuseppe Valditara e la Ministra dell’Istruzione, degli Affari Religiosi e dello Sport della Grecia, Sofia Zacharaki. Al termine dell’incontro, i due titolari del dicastero hanno visitato il Coordination Innovation Centre, a simboleggiare la direzione intrapresa: quella di un’alleanza che punta sull’innovazione come volano per la crescita. “È stata un’occasione molto proficua di scambio di buone pratiche ed esperienze – ha dichiarato Valditara al termine dell’incontro – tra due Paesi che rivestono un ruolo chiave nell’area mediterranea, nella quale è importante sviluppare politiche congiunte per favorire crescita e solidarietà”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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