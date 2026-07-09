La Mini Cooper Oxford Edition presenta un clacson che non suona “God Save the King”, ma ogni dettaglio richiama il Regno Unito. Questo modello celebra la storia del marchio attraverso elementi di design e materiali ispirati all'impianto storico della casa automobilistica inglese. La vettura si distingue per le finiture e le caratteristiche che richiamano l’eredità britannica, creando un collegamento diretto con il passato del marchio.

Il clacson non suonerà God save the King, ma per il resto ogni aspetto della Mini Cooper Oxford Edition è un collegamento con il Regno Unito, realizzato in onore dell’impianto storico della Casa inglese. Dopo la versione speciale per i 60 anni del marchio inglese, la Seven Edition, la 1965 Victory Edition e il modello dedicato al designer britannico Paul Smith, Mini amplia il proprio catalogo offrendo una veste nuova alla propria Mini Cooper per consacrare lo stabilimento storico del brand che ora appartiene al gruppo Bmw. A Oxford la produzione di automobili cominciò nel 1913 e, da allora, dai suoi cancelli sono usciti modelli di diversi marchi inglesi (e non solo), tra cui anche la prima Mini classica nel 1959. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mini Cooper Oxford Edition: i dettagli del modello che celebra la storia del marchio

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