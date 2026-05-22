La storia del marchio Burberry simbolo del lusso contemporaneo

Da lifeandpeople.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marchio britannico, fondato più di cento anni fa, è tra i più riconoscibili nel settore del lusso. Nel corso del tempo, ha mantenuto la sua presenza nel mondo della moda, adattandosi alle evoluzioni estetiche e alle richieste del mercato. La sua storia comprende successi, innovazioni e anche momenti di crisi, ma resta un punto di riferimento per la moda di alta gamma. La sua identità si basa su un mix di tradizione e modernità che si è consolidato nel tempo.

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Life&People.it È una delle maison più longeve e iconiche al mondo e continua, a distanza di oltre un secolo, a ridefinire i codici estetici della moda contemporanea. La sua grammatica visiva, immediatamente distinguibile, ha attraversato epoche, generazioni e linguaggi stilistici senza mai perdere la propria identità. Al centro della storia del marchio Burberry c’è la capacità di trasformare un semplice motivo a quadri in un segno culturale globale. In un secolo il brand si è reso simbolo dell’ heritage britannico, ma senza mai perdere lo status di desiderio contemporaneo. La sua stampa check, nata come dettaglio funzionale all’interno dei trench coat, è ancora oggi emblema di appartenenza, lusso e riconoscibilità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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