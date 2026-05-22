La storia del marchio Burberry simbolo del lusso contemporaneo

Il marchio britannico, fondato più di cento anni fa, è tra i più riconoscibili nel settore del lusso. Nel corso del tempo, ha mantenuto la sua presenza nel mondo della moda, adattandosi alle evoluzioni estetiche e alle richieste del mercato. La sua storia comprende successi, innovazioni e anche momenti di crisi, ma resta un punto di riferimento per la moda di alta gamma. La sua identità si basa su un mix di tradizione e modernità che si è consolidato nel tempo.

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