milo infante raddoppia su mediaset tommaso labate perde la poltrona

Dai palinsesti 2026-2027 ne esce sconfitto Tommaso Labate che perde il suo posto nel prime time e viene trasferito nell'access del weekend, per fare spazio al nuovo arrivato Milo Infante Ieri sera si è tenuta la presentazione dei palinsesti Mediaset ma finora sono uscite solamente indiscrezioni, Davide Maggio, però, rivelaqual è il futuro di Milo Infante all’interno della rete.Infatti era stato lo stesso blog a dare per primo la notizia del licenziamento dalla Rai, adesso finalmente sappiamo cosa andrà a fare a Cologno Monzese il conduttore. Per lui si aprono due opportunità televisive –oltre un ruolo in dirigenza come vice di Crippa.Dunque,Infante condurrà una fascia giornaliera, dalle 11 alle 13 – a cavallo del Tg4 che va in onda alle 11. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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