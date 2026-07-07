Milo Infante potrebbe tornare in tv con un nuovo programma su Canale 5, secondo indiscrezioni. La decisione sulla sua presenza in palinsesto non è ancora stata ufficializzata, mentre si conoscono solo alcune ipotesi. La possibilità di questa collaborazione ha effetti anche su altri professionisti del settore, tra cui Tommaso Labate e Francesca Barra. Non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli sui contenuti o sulle date di messa in onda. La scelta definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset.

Il futuro televisivo di Milo Infante resta uno dei nodi ancora da sciogliere in vista della presentazione dei palinsesti Mediaset. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche un approdo su Canale 5 con un programma quotidiano, uno scenario che potrebbe innescare una serie di cambiamenti nella programmazione del gruppo, coinvolgendo anche Tommaso Labate e Francesca Barra. Mediaset e il futuro di Milo Infante Effetto domino su Tommaso Labate e Francesca Barra Milo Infante potrebbe condurre un programma su Canale 5 La nuova stagione televisiva di Mediaset Mediaset e il futuro di Milo Infante A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milo Infante potrebbe condurre un programma su Canale 5, effetto domino su Tommaso Labate e Francesca Barra

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