Milo Infante debutta su Rete 4 con il programma “Ore 11” e una trasmissione in prima serata. La sua presenza nella programmazione autunnale di Mediaset rappresenta una delle novità più evidenti, dopo aver lasciato la Rai. La rete ha scelto di puntare su di lui come volto di rilievo per la prossima stagione televisiva.

Una delle grandi novità della presentazione dei Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027 è l’arrivo di Milo Infante nella scuderia di Cologno Monzese. Il giornalista e conduttore televisivo, dopo l’addio alla Rai, è uno dei volti noti su cui l’azienda ha deciso di puntare nella prossima stagione televisiva. Milo Infante a Mediaset raddoppia: due programmi nell’autunno 2026-2027. L’arrivo di Milo Infante a Mediaset non è una novità, ma durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti televisivi 2026-2027 il suo nome è stato uno dei più attesi. Il giornalista e conduttore, sulla scia del grandissimo successo di “Ore 14” e “Ore 14 di sera” arriva su Rete 4 con due nuovi progetti editoriali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Milo Infante debutta su Rete 4: il quotidiano “Ore 11” e un programma in prima serata

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